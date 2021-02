Autostrade: M5s, prima di offerta Cdp sia reso pubblico e approvato Pef di Aspi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo dalla stampa che la cordata guidata da Cassa depositi e prestiti sarebbe pronta a proporre un'offerta vincolante per l'acquisizione dell'88 per cento di Aspi, condizionandola all'approvazione del Piano economico finanziario. Il nostro punto di vista sul tema è chiaro: la tempistica di questa operazione è completamente da rivedere". Lo afferma in una nota il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, insieme con le deputate e i deputati della commissione Ambiente, Lavori pubblici e Territorio e della commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni. "Come si fa - prosegue la nota - a procedere senza che siano noti i dettagli del Pef di Aspi e dunque la politica tariffaria che intende mettere in atto? Prima di mettere sul tavolo qualunque offerta ad Atlantia è indispensabile, anche per dovere di trasparenza nei confronti dei cittadini, conoscere i contenuti, esaminare e poi eventualmente approvare il Piano. Solo dopo questo passaggio, sulla base dei contenuti del Pef, si potrà procedere in tutta trasparenza con un'offerta adeguata". (segue) (Com)