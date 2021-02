Autostrade: M5s, prima di offerta Cdp sia reso pubblico e approvato Pef di Aspi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finora il Piano economico e finanziario di Aspi non è stato mandato al Cipe e con il precedente governo non abbiamo avuto modo di vagliarne i contenuti. Dal nostro punto di vista, dunque, è inaccettabile che si ipotizzi di formalizzare un'offerta senza che si sappia che cosa contiene quel documento. Prima si faccia chiarezza sul dettaglio operativo del programma di investimenti e tariffe della società e poi si potrà valutare la congruità ed opportunità dell'offerta" proseguono i parlamentari pentastellati. "Anche in questo caso, il Movimento cinque stelle è l'unica voce che fa valere gli interessi dei cittadini e la richiesta della massima trasparenza. Su questo punto non indietreggiamo: sostenere questa maggioranza per noi significa anche non mollare la presa sull'esigenza di una radicale revisione del sistema delle concessioni e di sciogliere in particolare il nodo di Aspi senza fare regali a nessuno" concludono. (Com)