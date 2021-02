Covid: Coldiretti, via libera ad abbattimento cinghiali, sono 2 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proliferazione senza freni dei cinghiali - aggiunge Coldiretti - sta compromettendo l’equilibrio ambientale di vasti ecosistemi territoriali anche in aree di elevato pregio naturalistico. I cinghiali raggiungono i 180 centimetri di lunghezza, possono sfiorare i due quintali di peso e hanno zanne che in alcuni casi arrivano fino a 30 centimetri risultando assimilate a vere e proprie armi dalle conseguenze mortali per uomini e animali oltre a diventare strumenti di devastazione su campi coltivati e raccolti. Oltre 6 italiani su 10 (62 per cento) - secondo l’indagine Coldiretti/Ixè - hanno paura dei cinghiali e quasi la metà (48 per cento) non prenderebbe addirittura casa in una zona infestata da questi animali. Una situazione arrivata al limite tanto che più di 8 italiani su 10 (81 per cento) pensano che l’emergenza cinghiali vada affrontata con il ricorso agli abbattimenti incaricando personale specializzato per ridurne il numero. (Com)