Grecia: Covid, nuove restrizioni rafforzate a Evosmos-Kordelio e isola di Kalymnos

- Altre due aree della Grecia, il comune di Evosmos-Kordelio e l'isola di Kalymnos, sono state messe sotto stretta sorveglianza per almeno nove giorni, a causa di un allarmante aumento dei contagi da coronavirus. Lo ha annunciato il vice ministro della Protezione civile Nikos Hardalias, ripreso dal quotidiano "Kathimerini". Le due regioni si uniscono ad Attica, Achaia, Evia e Mykonos, che stanno anche applicando rigide regole sulla circolazione. La maggior parte dei timori a Evosmos deriva dai casi della variante sudafricana del virus, che per il momento sembra almeno essere circoscritta ad alcune aree del Paese. D'altra parte, c'è una maggiore dispersione della variante britannica, che, secondo l'assistente professore di epidemiologia all'Università di Atene Gkikas Magiorkinis, rappresenta circa il 40 per cento dei nuovi casi registrati in alcune parti del Paese, tra cui l'Attica. (Gra)