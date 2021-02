Libia: pronto accordo su un bilancio unificato per la prima volta dopo 7 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Ahmed Maiteeg, è arrivato oggi all'aeroporto di Labraq, accompagnato dal ministro delle Finanze del Gna, Faraj Boumtari, per andare nella città di al-Baydha, sede del governo ad interim non riconosciuto, ed approvare un bilancio unificato per la Libia. Fonti informate hanno riferito al sito libico "Libya 24" che il comitato finanziario congiunto creato dall'incontro di Brega del mese scorso tra i ministeri delle Finanze di Tripoli e Bengasi ha completato la preparazione del bilancio unificato per il 2021. Le fonti hanno spiegato in un rapporto che le parti libiche hanno concordato un bilancio nazionale unificato per due mesi per la prima volta dal 2014, sottolineando che l'unificazione del bilancio è arrivata sulla scia della decisione del Consiglio di amministrazione della Banca centrale della Libia di allocare un prestito alle banche commerciali al fine di ridurre l'accumulo di Bond non riscossi, rilevando che l'unificazione del bilancio statale costituisce un passo importante per unificare il percorso economico tra i libici. (Lit)