Thailandia: governo supera voto di sfiducia, oltre mille manifestanti davanti al Parlamento (2)

- Il Paese è scosso da mesi di proteste di massa, animate in gran parte dalla fascia più giovane della popolazione, contro il premier Prayuth e contro la monarchia, della quale viene chiesta un’approfondita riforma. Sono mesi che la Thailandia è scossa da un’ondata di protesta contro la monarchia e contro il governo del premier Prayut Chan-o-cha, appoggiato dai vertici militari. I manifestanti, per lo più giovani, chiedono le dimissioni del capo dell’esecutivo e una profonda riforma del sistema monarchico. Molti appelli, inoltre, giungono per l’abolizione dell’articolo 112 del codice penale, che istituisce il reato di lesa maestà. (Fim)