Governo: RemTech Expo 2021, a disposizione Draghi per facilitare transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito ieri il comitato scientifico di "Remtech Expo" divenuto oramai l'unico soggetto riconosciuto nell'ambito nazionale ed internazionale, specializzato sulla protezione e sviluppo sostenibile del territorio, bonifiche dei siti contaminati, coste e porti, dissesto idrogeologico, cambiamenti climatici, rischio sismico, rigenerazione urbana e industria chimica sostenibile. Lo riferisce una nota di Remtech Expo. "Siamo in piena sintonia con il governo Draghi", dichiara Silvia Paparella general manager di RemTech Expo. "Siamo al servizio delle istituzioni, offrendo il nostro expertise che ci contraddistingue in alcuni specifici settori. Un plauso al nuovo ministrero della Transizione ecologica che avrà il compito appunto di trasferire il sistema produttivo verso un modello più sostenibile, che renda meno dannosi per l’ambiente la produzione di energia e la produzione industriale" conclude. Apre i lavori, portando un saluto al Cs, la professoressa Filomena Maggino, presidente della cabina di regia "Benessere Italia" organo tecnico-scientifico del presidente del Consiglio dei ministri sui temi del benessere della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile. Si prosegue con le proposte dei tecnici. Il dottor Vito Felice Uricchio del Consiglio nazionale di ricerca (Cnr), dopo aver introdotto propone al Comitato scientifico la creazione di una Hub della Transizione ecologica (Evoluzione Hub Campania). (segue) (Com)