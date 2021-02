Governo: RemTech Expo 2021, a disposizione Draghi per facilitare transizione ecologica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Falconi di Ispra, nell’ottica del sapere condiviso, discute sulla proposta di lavorare su sessioni condivise fra i segmenti, portando sul tavolo tematiche come: Tecnologie innovative di caratterizzazione. Gli avvocati Federico Peres, Francesca Benedetti, Francesco Ferroni, Stefania Gaiba e Rajandrea Sethi spostano il dibattito sugli aspetti giuridici che potrebbero essere affrontati nel corso del 2021, affrontando temi quali: tematica bonifica siti oggetto di cura fallimentare, filiera gestione rifiuti prodotti in interventi di bonifica, end of waste, environmental forensic. Il dottor Cosimo Pacciolla coordination group, Task force "Integrity and compliance" B20, pone l’attenzione sul tema della semplificazione procedurale in tema di bonifiche di siti contaminati presente nel decreto semplificazioni. Il dottor Mauro Magnoni di Sogin propone una Carta dei siti idonei per ubicazione deposito dei rifiuti radioattivi. Armando Cammarata di Cassa depositi e prestiti, interviene proponendo una riqualificazione delle aree produttive per reinsediamento non residenziale e sottolinea la necessità di una visione integrata tra risanamento e successivo riutilizzo e valorizzazione. (Com)