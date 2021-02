Milano: Iezzi (Lega), ormai la città è capitale insicurezza, serve tavolo a Viminale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Milano ormai capitale dell'insicurezza. Solo oggi due aggressioni verbali e fisiche a militanti della Lega: il primo da parte di esponenti del centro sociale Lambretta, il secondo da nomadi del campo rom di via Negrotto. Occorrono contromisure concrete al fallimento del sindaco Sala nell'amministrazione della nostra città anche in tema di gestione dell'ordine pubblico. Auspichiamo l'apertura di un tavolo istituzionale al Viminale per affrontare il 'caso Milano'. Presenteremo nelle prossime ore un'interrogazione al ministro Lamorgese per sapere quali iniziative intende attuare". Lo dichiara in una nota il deputato Igor Iezzi, capogruppo Lega in commissione affari costituzionali della Camera.(Com)