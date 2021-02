Covid: Occhiuto (FI), comunità scientifica non può sostituirsi a politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I virologi e gli scienziati "sono importanti, ma devono limitare le esternazioni, le interviste e le conferenze stampa, e presentare le risultanze del loro lavoro e delle loro analisi alla politica e ai ministri competenti. Basta con con funghe in avanti e con messaggi contrastanti". Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo facente funzioni di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a TgCom24. "La comunità scientifica è fondamentale ma non può sostituirsi ai politici, che hanno la responsabilità e l'onere di prendere e comunicare ai cittadini le decisioni", ha aggiunto. (Com)