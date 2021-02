Egitto: governo prevede 339 milioni di dollari in sovvenzioni per lavoratori irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha previsto l'erogazione di 339 milioni di dollari sotto forma di sovvenzioni per i lavoratori irregolari presenti nel Paese. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze egiziano, Mohamed Maait, in un comunicato stampa. Dall'inizio della crisi del Coronavirus sono stati erogati circa 5,3 miliardi di EGP (quasi 339 milioni di dollari) per l'assistenza ai lavoratori irregolari. "Un miliardo di EGP (64 milioni di dollari) verrà erogato in un terzo lotto della sovvenzione eccezionale per i lavoratori irregolari a 500 EGP per ogni lavoratore irregolare al mese, portando il totale a 5,3 miliardi di EGP dall'inizio del Coronavirus", ha spiegato Maait. L'importo copre anche le sovvenzioni urgenti per i lavoratori delle strutture turistiche che sono state duramente colpite dalla crisi. (Cae)