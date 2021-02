Libia: Menfi riceve l'ambasciatore d'Italia Buccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente del nuovo Consiglio di Presidenza libico sorto dopo il Forum del dialogo di Ginevra, ha ricevuto sabato a Tripoli l'ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Buccino Grimaldi. Secondo quanto si legge in una nota diramata dall'ufficio stampa di Menfi, durante l'incontro, il Presidente del Consiglio di Presidenza libica ha discusso circa le relazioni bilaterali tra i due Paesi, sottolineando l'importanza di raggiungere sicurezza e stabilità in Libia, che influenzeranno positivamente la sicurezza della regione araba ed europea. Si è anche discusso circa le modalità di cooperazione tra i due Paesi in diversi ambiti, tra cui l'autostrada sulla litoranea e il ritorno delle aziende italiane in Libia. Il presidente libico, nell'esprimere l'auspicio di potersi presto recare a Roma, ha ringraziato il governo italiano per aver mantenuto l'ambasciata aperta e operativa anche nelle fasi peggiori della guerra. Al termine dell'incontro Menfi ha aggiunto che il prossimo governo libico sarà un governo per tutti i libici senza esclusione o emarginazione, a causa del serio desiderio dei membri del Parlamento e del Consiglio di Stato di raggiungere la stabilità nel Paese ed estendere la sicurezza all'interno per arrivare in tempo alle elezioni. Da parte sua, l'ambasciatore Giuseppe Buccino si è congratulato con il presidente del Consiglio per aver assunto la presidenza del Consiglio e gli ha assicurato che l'Italia sarà sempre dalla parte del popolo libico per raggiungere la stabilità e e la prosperità, nell'interesse della Libia, dell'Italia e del Mediterraneo. (Res)