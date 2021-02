© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al governo di Mario Draghi, "permettetemi di essere cauto, non sono in grado di dare un giudizio finale e devo ancora verificarlo nei fatti concreti". Lo ha detto Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, intervenendo al Congresso nazionale delle Acli (Associazioni cristiane lavoratori italiani) dal titolo "Acli 2020 Più eguali. Viviamo il presente, costruiamo il domani". (Rin)