Russia: fonti stampa, Navalnyj potrebbe essere trasferito in colonia penale entro prossima settimana

- L'oppositore russo Aleksej Navalnyj sarà presto trasferito in una delle colonie penali del Distretto federale centrale. Lo riferisce l'agenzia "Ria Novosti", citando una propria fonte. Dopo la sentenza odierna relativa al caso Yves Rocher, Navalnyj dovrebbe essere inviato alla colonia penale entro una settimana. Eva Merkacheva, membro della Commissione di monitoraggio pubblico (Poc) di Mosca, aveva precedentemente affermato che Navalnyj potrebbe essere inviato nella regione di Vladimir. In base alla sentenza di oggi del tribunale Babushkinskij di Mosca, Navalnyj dovrà scontare una pena detentiva di due anni e mezzo. La corte ha confermato la precedente sentenza, che applicava la pena detentiva in sostituzione di quella sospesa. Il periodo in cui Navalnyj si è trovato agli arresti domiciliari, dal 30 dicembre 2014 al 18 febbraio 2015, verrà considerato come parte della pena già scontata. (Rum)