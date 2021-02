Recovery: Bombardieri (Uil), manca impatto progetti su lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre ripartire dal Recovery plan "per capire quale sarà il Paese di domani. In tema di lavoro nel Recovery non abbiamo verificato l'esistenza di una scheda che fa riferimento all'impatto dei singoli progetti". Lo ha detto Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, intervenendo al Congresso nazionale delle Acli (Associazioni cristiane lavoratori italiani) dal titolo "Acli 2020 Più eguali. Viviamo il presente, costruiamo il domani". (Rin)