Governo: Fratoianni (Leu), a ministero Transizione ecologica, siamo a restaurazione

- "Nei giorni scorsi abbiamo espresso il nostro scetticismo per un'ambientalismo di facciata che sta andando tanto di moda nel Palazzo. Ma non avremmo mai pensato che la realtà, a poche ore dalla nascita del governo, avrebbe superato ogni immaginazione". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "Quanto emerge dalla lettura dei giornali di oggi, in particolare 'Il Fatto Quotidiano' - spiega il deputato di Liberi e uguali - ci dice che con l'azzeramento dell'esperienza significativa e seria del ministro Costa tornano nei corridoi del ministero dell'Ambiente esponenti di una stagione passata, di cui dovranno essere preoccupate per prime le associazioni ambientaliste. Ora manca solo che ritorni come sottosegretaria la leghista Gava, dopodiche - conclude Fratoianni - quel ministero invece di fregiarsi dell'altisonante nome di transizione ecologica potrà tranquillamente definirsi 'restaurazione anti ecologica'". (Com)