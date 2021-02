Siria: dosi vaccino in accordo con Israele per scambio prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele pagherà alla Russia milioni di dollari per i vaccini contro il coronavirus, destinati alla Siria, come parte dell'accordo di scambio di prigionieri tra i due paesi. Lo ha riferito oggi un blog politico con sede negli Stati Uniti "Tikun Olam". Il blog afferma che le richieste di vaccini si aggiungono al ritorno in Siria di due prigionieri drusi e di due pastori detenuti da Israele. L'accordo di scambio è stato concluso nel tentativo di liberare una donna israeliana che è entrata in Siria ed è stata detenuta dalle autorità locali. Il sito "Tikun Olam" ha detto che la donna ha deliberatamente attraversato la frontiera con la Siria come atto di ribellione contro la sua famiglia ultra-ortodossa. (Res)