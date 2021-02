Roma: Fd'I, prosegue petizione popolare "liberiamo Capitale dallo spaccio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continua la petizione popolare di Fratelli d'Italia contro le droghe e le zone franche dello spaccio a Roma: dopo piazza Vittorio e il Pigneto, oggi siamo a Ponte Milvio a raccogliere le firme per l'iniziativa 'Liberiamo Roma, basta zone franche dello spaccio', organizzata dal Dipartimento Dipendenze e Terzo Settore di Fd'I insieme al coordinatore di Roma Fd'I e Gioventù Nazionale Roma. Ponte Milvio è una delle 30 maggiori piazze di spaccio della Capitale individuate e censite dalla Procura all'interno del Grande raccordo anulare" - spiegano in una nota gli esponenti di Fd'I Maria Teresa Bellucci deputata e responsabile nazionale del dipartimento dipendenze di Fd'I, Massimo Milani coordinatore di Fd'I Roma, Francesco Todde presidente di Gioventù nazionale Roma, Lavinia Mennunni consigliere capitolino Fdi e Giorgio Mori consigliere municipio XV Fd'I. (segue) (Com)