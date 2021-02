Roma: Fd'I, prosegue petizione popolare "liberiamo Capitale dallo spaccio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche in questo caso, abbiamo raccolto la richiesta d'aiuto dei residenti che denunciano lo stato di illegalità, di spaccio e consumo di stupefacenti soprattutto tra i più giovani. Secondo il rapporto della direzione distrettuale antimafia capitolina, il business della droga a ponte Milvio è nelle mani di 'ndrangheta e narcos albanesi. Le gang criminali si sono 'spartite' la movida di ponte Milvio, cancellando negli ultimi anni i locali storici per fare posto ad attività come pub e wine bar. E a questo si aggiunge il riciclaggio i soldi della 'ndrangheta, che si è alleata con la criminalità albanese a proposito dell'importazione della cocaina", continua la nota. "Come Fratelli d'Italia continueremo a stare nelle piazze, mantenendo la nostra presenza e vicinanza ai cittadini per chiedere con forza e determinazione al parlamento, al governo, alla Regione Lazio e a Roma Capitale, ciascuno per le proprie competenze, di intervenire per realizzare un importante piano di contrasto alle droghe garantendo più sicurezza, lotta allo spaccio, rimpatri immediati degli spacciatori stranieri mediante modifica legislativa per renderlo possibile e più servizi di prevenzione e cura. No alle droghe, sempre". (Com)