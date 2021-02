Forza Italia: Mazzetti, non condivido scelta Cellai, tradisce mandato elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non giudico la scelta dell'amico Jacopo, ma non la posso condividere nei tempi ed i modi. Prendo da sempre le distanze da chi ad ogni livello istituzionale lascia il partito traslocando altrove. Così infatti si tradisce il mandato degli elettori". Lo dichiara in una nota Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia. "Per questo in Parlamento più volte per esempio sono stata fra coloro che chiedevano l'introduzione del vincolo di mandato. Sono certa che in un momento storico come questo dove tutte le forze politiche nazionali , fatta eccezione proprio per Fd'I, si è unita per amore di patria e non partitico, per un governo della nazione che ci vede in prima linea come Forza Italia rappresentati da tre ministri di assoluto valore quali Gelmini, Carfagna e Brunetta, sia importante soprattutto agire in modo compatto per il bene dell'Italia. Obiettivo noto e condiviso con il nostro presidente Silvio Berlusconi, collaborare al solo scopo di risollevare l'Italia dalla tragica crisi sanitaria-economica-sociale in cui purtroppo stiamo vivendo. Come parlamentare toscano che ha collaborato e sostenuto la candidatura Jacopo Cellai alle scorse regionali - conclude Mazzetti - prendo le distanze dalle scelte e critiche rivolte nei confronti del mio partito sia a livello nazionale che regionale. Mi auguro adesso che il partito cittadino fiorentino sia affidato ad una gestione che permetta loro di proseguire nell'importante impegno svolto sino ad oggi" . (Com)