- "Oggi onoriamo il lavoro delle donne e degli uomini del nostro Servizio sanitario nazionale, da un anno in prima linea contro la pandemia. A tutti loro va il nostro ringraziamento". Lo scrive su Twitter il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta in occasione della Giornata nazionale dei camici bianchi dedicata alle vittime del Covid. (Rin)