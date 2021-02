Covid: zona rossa a Colleferro e Carpineto Romano, Regione Lazio prepara ordinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dell'alta incidenza dei casi Covid-19 con la presenza di variante inglese, i comuni di Colleferro e Carpineto Romano, in provincia di Roma, diventano zona rossa. E' quanto disposto da una ordinanza che la Regione Lazio, a quanto si apprende, sta preparando. "Ho convocato una riunione della Coc con le massime autorità cittadine alle ore 15.30 - scrive su Facebook il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna -. Il presidente del Consiglio comunale ha, inoltre, convocato la riunione urgente dei capigruppo alle ore 17. In entrambe le riunioni sarà approfondito il dato di crescita esponenziale dei contagi e la probabile presenza in città della variante inglese. Si prega tutti di seguire la sole informazioni istituzionali che questa pagina e quella del Comune diffonderanno nelle prossime ore", conclude il sindaco. Nel Lazio la zona rossa è già stata disposta per il Comune di Roccagorga in provincia di Latina. (Rer)