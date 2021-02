© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si celebra la prima Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. "Una ricorrenza per sostenere chi, non solo in questo anno terribile di pandemia, si prende cura del primo bene che abbiamo: la nostra salute. A tutti voi: grazie di cuore". Lo scrive su Facebook il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. (Rin)