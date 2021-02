Campania, Emilia-Romagna e Molise in zona arancione da domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domenica Campania, Emilia-Romagna e Molise passano in zona arancione. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha predisposto una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 21 febbraio e che stabilisce il passaggio in zona arancione delle regioni Campania, Emilia Romagna e Molise.Da domani quindi saranno in zona arancione Abruzzo, Liguria, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Campania, Emilia-Romagna e Molise. In fascia gialla, invece, le regionidi Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle Aosta e Veneto.L'altra scadenza è fissata per giovedì prossimo, 25 febbraio, quando scadrà il divieto di spostamento tra le Regioni. Al governo Draghi spetta la prima decisione importante: se prorogare il divieto con un nuovo provvedimento oppure consentire la libera circolazione in tutto il Paese. Intanto, oggi si riuniscono i presidenti di Regione, la cui posizione è sostanzialmente comune e contraria al sistema di divisione per 'colori'.Intanto il bollettino che ieri ha fatto finire in zona arancione Campania, Emilia-Romagna e Molise evidenzia un indice Rt prossimo all'1, in salita da tre settimane. Secondo i dati del ministero della Salute sono stati registrati 15.479 nuovi casi positivi. Cresce anche il numero dei tamponi: 297.128. Con un rapporto test/positivi che sale al 5,2 per cento. I morti sono 353, per un totale dall'inizio della pandemia di 95.235. Quanto alle regioni, in Lombardia sono stati rilevati 3.724 casi, in Emilia Romagna 1.821 e in Campania 1.616. Gli attualmente positivi sono 382.448 (-2.053) con 17.831 ricoverati con sintomi (-132) e 2.059 in terapia intensiva (+14). Restano in isolamento domiciliare 362 mila pazienti mentre sono 17.170 le persone guarite o dimesse. (Rin)