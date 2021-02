Serbia-Croazia: Vucic, i due Paesi hanno un futuro in comune ma serve dialogo bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini di Serbia e Croazia hanno un futuro in comune, e le autorità dei due Paesi devono confrontarsi fra loro. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic, nella sua prima intervista ai media croati tre anni dopo la sua visita a Zagabria. "La Croazia è un Paese serio con cui la Serbia vorrebbe confrontarsi", ha spiegato Vucic, aggiungendo che Belgrado risponderà a tutte le richieste relative alla ricerca di persone scomparse. Il presidente ha anche parlato del processo di vaccinazione in Serbia, sottolineando che l'approvvigionamento di vaccino contro il Covid-19 è stata una "battaglia quotidiana" e che temeva che l'affidarsi al sistema Covax sarebbe stato rischioso. “Abbiamo partecipato al programma Covax sin dall'inizio. Abbiamo pagato due milioni di euro per lo sviluppo del vaccino, molto di più di quanto hanno fatto alcuni paesi dell'Unione Europea, più altri cinque milioni di dollari per il programma Covax. Ma in qualche modo ho sentito che l'ottenimento dei vaccini non sarebbe andato liscio e abbiamo avviato le procedure di appalto", ha detto il presidente serbo, ripreso dall'emittente "N1". (segue) (Seb)