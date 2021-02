Serbia-Croazia: Vucic, i due Paesi hanno un futuro in comune ma serve dialogo bilaterale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto il nostro lavoro e abbiamo continuato a lottare", ha sottolineato Vucic in merito ai dati sulle vaccinazioni in Serbia. "La gente pensa che le cose cadano dal cielo, ma non è così. Proprio come nel calcio, dove non puoi vincere solo perché cade qualcosa dal cielo o perché la palla è tonda. Non lo è, ma chi lavora e si allena e chi è migliore e lavora di più, riesce a vincere. Abbiamo lavorato sodo, ho avuto molti colloqui con il presidente (cinese) Xi Jinping, per la prima volta nella storia della Serbia c'è stato un colloquio telefonico con il presidente cinese e sono state scambiate otto lettere", ha detto Vucic, aggiungendo di avere anche parlato con il presidente della Russia Vladimir Putin dei vaccini prodotti da Mosca. (Seb)