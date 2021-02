Milano: Piscina e Sardone, aggressione del Lambretta ai militanti della Lega, chiudere subito il centro sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I militanti della Lega Valentina Bonecchi, Simone Busiello e Alessandro Righini stamane, ai margini del presidio in viale Lunigiana, sono stati brutalmente aggrediti da esponenti del centro sociale Lambretta di via Edolo". Lo denunciano in una nota, esprimendo la loro solidarietà ai militanti del Carroccio, Samuele Piscina, presidente del Municipio 2 di Milano, e Silvia Sardone, europarlamentare e consigliera comunale leghista. "Un gesto vile, un'aggressione fisica e verbale avvenuta appena terminato il presidio della Lega, quando i più si erano allontanati. Gli antagonisti hanno prima inseguito i tre giovani con piccoli gruppi organizzati e hanno spintonato la ragazza. Successivamente i leghisti sono stati pedinati fino alle loro autovetture, sono stati ripetutamente fotografati e gli sono state lanciate minacce di aggressioni fisiche se fossero ritornati nel quartiere. Solo la presenza delle forze dell'ordine, che ringraziamo sentitamente per la loro disponibilità, ha impedito che l'aggressione sfociasse in qualcosa di peggio", riferiscono Piscina e Sardone. "Il presidio - spiegano - è stato organizzato per chiedere al sindaco Sala la riqualificazione di viale Lunigiana che da anni il Municipio 2 richiede senza ottenere riscontri. Purtroppo, però, chi manifesta pacificamente rispettando le regole al fine di chiedere delle migliorie per il quartiere, viene puntualmente aggredito dagli amici della sinistra, pronti a difendere con l'uso delle mani l'operato inqualificabile del primo cittadino". "Non è più tollerabile – concludono i due esponenti leghisti - che questi facinorosi si comportino violentemente, violando le regole e atteggiandosi in modo mafioso come se il quartiere fosse di loro proprietà. I cittadini vogliono sgomberi e sicurezza e il comportamento di questi criminali è la dimostrazione di quanto siano pericolosi. Sala ha fallito: Milano merita una guida migliore che metta in primo piano la legalità". (Com)