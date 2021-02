© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna sempre ottenere da una situazione apparentemente negativa il positivo, ma ci sono limiti che a mio avviso sono invalicabili". Lo ha detto Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia a "L'Ospite" su Skytg24. "Nel discorso di insediamento il presidente Draghi non ha mai pronunciato la parola mafia", ha spiegato per motivare il suo no alla fiducia al nuovo esecutivo.(Rin)