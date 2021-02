Covid: Mascaretti (Fd'I), a Milano daremo vita a comitato per il parco dedicato a vittime e sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un parco di aceri rossi per ricordare a Milano tutte le vittime italiane della pandemia. Il capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino, Andrea Mascaretti, nella giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato, ricorda la sua proposta di un "memoriale verde", approvata a dicembre dal Consiglio comunale. "È giusto dedicare una giornata ai camici bianchi che ormai da un anno operano in mezzo a grandi difficoltà e rischi a causa del Covid. Molti di loro hanno perso la vita in questa lotta per salvarne molte altre e per questo ho voluto che fosse assegnata loro la Grande medaglia d'oro alla memoria il giorno di Sant'Ambrogio. Ora, dopo che il Consiglio Comunale ha approvato la mia proposta di realizzare un grande parco di aceri rossi per ricordare a Milano tutte le vittime italiane della pandemia, daremo vita al comitato per il parco, con rappresentanti dei medici, degli infermieri e degli operatori sanitari poiché ai loro caduti saranno intitolate le vie del parco", annuncia Mascaretti. (Com)