Imprese: Faury (Airbus), necessario "cessate il fuoco" in guerra commerciale con Usa

- L'amministratore delegato di Airbus, Guillaume Faury, ha chiesto un "cessate il fuoco" nella guerra commerciale transatlantica sui sussidi agli aeromobili. In un'intervista all'emittente "France Inter, Faury ha spiegato che le tariffe "tit-for-tat" su aerei e altre merci hanno aggravato i danni dalla crisi pandemica da Covid-19. "Questa controversia, ormai di vecchia data, ci ha messo in una situazione di sconfitta", ha detto Faury. "Siamo finiti in una situazione in cui la saggezza normalmente imporrebbe che si cerchi un cessate il fuoco e si risolva questo conflitto", ha detto l'ad di Airbus. Lo scontro tra la statunitense Boeing e il consorzio europeo Airbus è in atto dal 2004, a causa delle accuse reciproche riguardo gli aiuti statali concessi alle due aziende che producono aerei. "Non rimane veramente niente altro che raggiungere un accordo", ha dichiarato in precedenza la vicepresidente per gli Affari europei della Camera di commercio Usa, Marjorie Chorlins. "Il nostro scopo è di trovare soluzioni alla disputa commerciale in corso, inclusa quella tra Airbus e Boeing", ha affermato una portavoce della Commissione europea, Sophie Dirven. (Frp)