Difesa: Guerini, cordoglio per scomparsa brigadiere capo Meccariello

- Condoglianze da parte del ministro della Difesa Lorenzo Guerini per la perdita del brigadiere capo qualifica speciale Fiorenzo Meccariello, vittima del Covid-19. Aveva 56 anni e prestava servizio presso la Centrale Operativa della Compagnia di Assisi. “So che il brigadiere Fiorenzo Meccariello ha dedicato la sua vita al dovere, all’uniforme che indossava con orgoglio. La mia commossa gratitudine, in una prova tanto difficile per tutti i cittadini, per tutte le Forze Armate, va in special modo all'Arma dei Carabinieri. Vorrei che a ciascuno di voi giungesse il mio più sincero ringraziamento, per l'immenso spirito di sacrificio nella missione che quotidianamente svolgete per i cittadini che in voi trovano sempre un punto di riferimento saldo” ha dichiarato il ministro. (Res)