Russia: Cremlino, interessati ad avere buone relazioni con Ue e Usa

- La Russia è interessata ad avere buone relazioni con l'Unione europea e gli Stati Uniti, ma questo non sembra un desiderio reciproco. Lo ha affermato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ripreso dall'agenzia di stampa "Sputnik". "La Russia è stata e rimane interessata a costruire buone relazioni sia con gli Stati Uniti che con l'Ue. Facciamo molto per raggiungere questo obiettivo, poiché cerchiamo di ispirare i nostri partner ad avere la volontà di normalizzare le relazioni. Non sempre ci riusciamo, non sempre vediamo reciprocità in questo senso, e soprattutto in questo periodo", ha detto Peskov. (Rum)