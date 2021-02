Argentina: caso vaccini ai vip, coinvolti anche ex ministro degli Esteri e un deputato vicino al presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono anche l'ex ministro degli Esteri dell'Argentina, Jorge Taiana, e il deputato Eduardo Valdés, amico stretto del presidente Alberto Fernandez, nella lista delle persone coinvolte nello scandalo dei "vaccini ai vip", che ha portato alle dimissioni del ministro della Salute, Gines Gonzalez Garcia. I due, secondo quanto riportano i media locali, sono parte di un gruppo di tremila persone cui l'ex ministro avrebbe garantito, per una iniziativa privata e in via preferenziale, il vaccino contro il nuovo coronavirus. Il caso, che ha innescato una violenta polemica politica nel paese, è stato portato alla luce dal giornalista Horacio Verbitsky che, in un'intervista alla radio "El Destape", ha detto di aver avuto il vaccino grazie alla mediazione del suo "vecchio amico", Gonzalez Garcia. (segue) (Abu)