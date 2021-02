Argentina: caso vaccini ai vip, coinvolti anche ex ministro degli Esteri e un deputato vicino al presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanto l'ex ministro e oggi senatore Taiana, quanto Valdes - già ambasciatore presso la Santa Sede e descritto dai media come antica conoscenza di papa Francesco - e Verbitsky appartengono al "gruppo di rischio" di ultra sessantenni, cui somministrare per primo i vaccini. Ma nessuno di questi avrebbe seguito il normale iter di prenotazione presso l'ospedale Posadas della capitale Buenos Aires, dove è stato loro somministrato il farmaco nella giornata di giovedì. Valdés, parte di un circolo di stretti collaboratori del presidente, ha detto di aver chiesto al ministro la possibilità di essere vaccinato, in vista di un viaggio che avrebbe dovuto compiere nella settimana entrante in Messico, al fianco di Fernandez. "Non ho mai pensato di star facendo qualcosa di illegale, pensavo di dover cautelare me e i miei compagni di viaggio", ha detto il deputato, che il presidente ha in ogni modo tolto dalla lista in partenza per Città del Messico. (segue) (Abu)