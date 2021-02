Russia: Cremlino su caso Navalnyj, normale presenza di oppositori nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vita politica della Russia è ricca e sfaccettata, compresi molti oppositori dell'attuale governo, "e questo è assolutamente normale". Lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, commentando le potenziali conseguenze della pena detentiva confermata in data odierna contro l'attivista dell'opposizione Aleksej Navalnyj. "Abbiamo già detto che la vita politica della Russia è davvero multiforme. C'è abbondanza di pluralismo nell'arena politica, molte persone agiscono come oppositori al Cremlino, alcuni rispettano la legge, altri vanno oltre ogni limite della decenza, alcuni di loro lo fanno in piedi sul suolo russo, mentre altri lo fanno mentre mettono uno o due piedi sul suolo straniero", ha detto Peskov ai giornalisti. Il fatto che ci siano molti oppositori dell'attuale governo è un segno di un normale processo politico, ha proseguito il portavoce del Cremlino, assicurando che la vita politica nazionale continuerà a svilupparsi normalmente. "Il periodo preelettorale inizierà presto, siamo tutti in attesa delle elezioni parlamentari", ha continuato Peskov. (segue) (Rum)