Russia: Cremlino su caso Navalnyj, normale presenza di oppositori nel Paese (2)

- Alla domanda se Navalnyj potrà avere un futuro politico alla luce della pena detentiva comminatagli, Peskov ha sottolineato che tutti i cittadini russi hanno uguali diritti, con leggi stilate per regolamentare la loro partecipazione al processo elettorale. "Non sono certo affari nostri. Sai che abbiamo leggi che regolano la procedura per la partecipazione dei cittadini al processo elettorale, dando loro il diritto di votare ed essere eletti. Questo vale per tutti i cittadini del nostro Paese che non sono privati ​​dei diritti civili, in conformità con le leggi russe. Questo è l'unico criterio. Tutti hanno gli stessi diritti e doveri", ha spiegato Peskov. (segue) (Rum)