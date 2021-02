Libia: parlamento prepara sessione voto fiducia a Sirte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del comune di Sirte, Muhammad al-Amil, ha annunciato che sono in corso i preparativi per tenere in città la seduta del parlamento libico di Tobruk dedicata al voto di fiducia al nuovo governo unitario. Parlando ai media libici, al-Amil ha spiegato che "dopo che l'ufficio del parlamento si è coordinato con il comitato militare 5 + 5, è stato deciso che la prossima sessione parlamentare si terrà nel complesso della sala di Ouagadougou a Sirte. Il comune accoglie con favore la convocazione del parlamento in città e chiede che Sirte sia un'università per la Libia e un simbolo per la sua unità". Si legge nella nota che "il comune di Sirte si avvarrà di tutte le risorse a sua disposizione per ospitare la sessione della Camera dei Rappresentanti, e il comune ha costituito, in una riunione, comitati che sovrintenderanno alla sistemazione e alla preparazione dei lavori". La Camera dei Rappresentanti libica ha prenotato un albergo a Sirte da oggi, sabato, fino a giovedì prossimo, per ricevere i deputati. I deputati del parlamento di Tobruk hanno deciso di tenere questa seduta a Sirte per riunirsi con i loro colleghi di Tripoli, che nei giorni scorsi si sono riuniti a Sebrata, in modo da tenere una riunione unitaria per il voto di fiducia al nuovo governo.(Lit)