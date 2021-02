Covid: a un anno dal “paziente uno” mobilitazione per la sanità pubblica in tutta la Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il vero ‘paziente zero’ è la sanità lombarda”: questo il claim della mobilitazione organizzata questa mattina dal coordinamento lombardo per il diritto alla salute con presidi in contemporanea davanti alla sede della Regione e in diversi ospedali. "A un anno dal primo caso accertato di coronavirus, possiamo dire che il vero ammalato da curare urgentemente è la sanità lombarda, colpita da un mix micidiale di neoliberismo, imprevidenza e incompetenza, i cui effetti drammatici si sono abbattuti duramente sulla salute e sulla vita dei cittadini”, ha dichiarato Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica, che ha manifestato a Milano, sotto Palazzo Lombardia. La mobilitazione, con eventi in presenza e in diretta Facebook in 17 città lombarde, ha toccato i luoghi simbolo della pandemia. “I 6mila morti stimati nella sola provincia bergamasca, che in realtà sembrano molti di più, sono stati la conseguenza tragica della prepotenza cinica dell’economia, intrecciata con la mala politica. Un abbraccio mortale, che ha impedito di circoscrivere il danno, non istituendo la zona rossa nella Val Seriana”, ha detto Pia Panseri davanti all’ospedale di Alzano Lombardo, che - ha detto - “è tristemente noto in tutto il mondo per essere diventato un simbolo non solo della pandemia, ma anche della totale inefficienza della sanità lombarda”. (segue) (Rem)