Covid: a un anno dal “paziente uno” mobilitazione per la sanità pubblica in tutta la Lombardia (2)

- “A Cremona, mentre il coronavirus imperversava, mentre tutti invocavano la sanità territoriale, si ipotizzava la costruzione di un nuovo ospedale”, ha denunciato Gianni Grazioli. “Quella che si presenta come una delle più efficienti strutture sanitarie del mondo occidentale, alla comparsa della pandemia ha dimostrato tutta la sua impreparazione e incapacità a fronteggiare la situazione: non si era dotata per tempo di un piano pandemico, non è stata in grado di tutelare gli operatori sanitari mandati al massacro senza difese, ha chiuso gli ospedali per tutte le patologie no-Covid, ha abbandonato i medici di base nei propri ambulatori, ha lasciato che le strutture private convenzionate continuassero nei propri profitti e non ha saputo proteggere e tutelare la parte più debole della popolazione ricoverata nelle rsa”, ha aggiunto davanti all’ingresso dell’ospedale di Cremona Grazioli. “Non è andato tutto bene e quello che è successo non dev'essere dimenticato. La sanità non è un’azienda e la salute non è una merce, ma purtroppo in Lombardia è stata trattata così”, ha osservato dal presidio di fronte al San Gerardo di Monza Angelo Spada. Mentre dall’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo Roberto Zanotto ha sottolineato come sia “strano che in un Paese sviluppato ci si trovi in tanti a manifestare per avere una sanità pubblica funzionante e che curi bene. Per noi la sanità pubblica è essenziale per stare in salute; per la giunta regionale è l’occasione per trasformare la salute in soldi”. (Rem)