Moda: Raggi, con Altaroma crisi si trasforma in opportunità di riscatto

- Altaroma è tornata ad accendere i riflettori sulla moda italiana, risorsa preziosa per invertire la rotta in questo momento difficile per tutti, e trasformare la crisi in una grande opportunità di riscatto. Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Questa nuova edizione della manifestazione è stata organizzata completamente online, a riprova di come creatività e resilienza siano le chiavi per vincere anche le sfide più difficili. Per questo mi complimento con Silvia Venturini Fendi, che ha scelto la location simbolica degli studi di Cinecittà, confermando il fortissimo legame tra le produzioni delle nostre sartorie e l’industria del cinema nazionale e internazionale". (segue) (Rer)