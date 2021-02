Moda: Raggi, con Altaroma crisi si trasforma in opportunità di riscatto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma, Milano e Firenze sono poli della moda italiana: fare sistema è importante per dare al made in Italy un valore aggiunto che sia trainante per l’economia del Paese. Il connubio vincente è quello fra la nostra tradizione artigiana e le nuove energie di giovani talenti e startup: una reinterpretazione del nostro 'saper fare bene' in chiave di ecosostenibilità, consumo consapevole, economia circolare", continua la prima cittadina di Roma. "Per supportare la filiera locale, abbiamo destinato all’artigianato e alle imprese innovative gli spazi dell’Ex Città dell’Altra Economia a Testaccio, e gli immobili di proprietà comunale nell’area di Tor di Nona. In queste due aree nasceranno rispettivamente la 'Città delle Arti Applicate' e il 'Distretto degli Artigiani', due fucine della creatività dove i maestri artigiani lavoreranno gomito a gomito con le startup tecnologiche, in un clima di contaminazione fra antichi segreti del mestiere e nuove sperimentazioni", aggiunge la sindaca Raggi. (segue) (Rer)