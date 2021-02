Moda: Raggi, con Altaroma crisi si trasforma in opportunità di riscatto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alla campagna 'Rome-commerce', che abbiamo promosso con la Camera di commercio di Roma, nell’ambito del programma 'Made in Italy' dell’Ice - Agenzia per la promozione all’estero delle imprese italiane, del ministero dello Sviluppo economico e del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, rendiamo le nostre imprese visibili e competitive sui mercati esteri, aiutandole a creare vetrine virtuali per accrescere le opportunità di business online. Roma sostiene il made in Italy, per ripartire tutti insieme dalle nostre eccellenze", ha concluso Virginia Raggi nel suo post. (Rer)