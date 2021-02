Tribunale conferma carcere per Navalnyj, Cremlino: "Normale presenza di oppositori in Russia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’oppositore russo Aleksej Navalnyj dovrà scontare una pena detentiva di due anni e mezzo. Lo ha deciso il tribunale Babushkinskij di Mosca, nella sentenza odierna sul caso Yves Rocher. La corte ha confermato la precedente sentenza, che applicava la pena detentiva in sostituzione di quella sospesa. Il periodo in cui Navalnyj si è trovato agli arresti domiciliari, dal 30 dicembre 2014 al 18 febbraio 2015, verrà considerato come parte della pena già scontata.La vita politica della Russia è ricca e sfaccettata, compresi molti oppositori dell'attuale governo, "e questo è assolutamente normale". Ha commentato così la sentenza il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. "Abbiamo già detto che la vita politica della Russia è davvero multiforme. C'è abbondanza di pluralismo nell'arena politica, molte persone agiscono come oppositori al Cremlino, alcuni rispettano la legge, altri vanno oltre ogni limite della decenza, alcuni di loro lo fanno in piedi sul suolo russo, mentre altri lo fanno mentre mettono uno o due piedi sul suolo straniero", ha detto Peskov ai giornalisti. Il fatto che ci siano molti oppositori dell'attuale governo è un segno di un normale processo politico, ha proseguito il portavoce del Cremlino, assicurando che la vita politica nazionale continuerà a svilupparsi normalmente. "Il periodo preelettorale inizierà presto, siamo tutti in attesa delle elezioni parlamentari", ha continuato Peskov.Alla domanda se Navalnyj potrà avere un futuro politico alla luce della pena detentiva comminatagli, Peskov ha sottolineato che tutti i cittadini russi hanno uguali diritti, con leggi stilate per regolamentare la loro partecipazione al processo elettorale. "Non sono certo affari nostri. Sai che abbiamo leggi che regolano la procedura per la partecipazione dei cittadini al processo elettorale, dando loro il diritto di votare ed essere eletti. Questo vale per tutti i cittadini del nostro Paese che non sono privati ​​dei diritti civili, in conformità con le leggi russe. Questo è l'unico criterio. Tutti hanno gli stessi diritti e doveri", ha spiegato Peskov.Intanto i legali di Aleksej Navalnyj intendono presentare appello contro la sentenza odierna. La stessa corte aveva già respinto il ricorso presentato dalla difesa di Navalnyj; adesso i legali dell'oppositore faranno appello a una corte di grado più elevato, come ha detto ai giornalisti presenti al processo l'avvocato Vadim Kobzev. Il tribunale Babushkinskij di Mosca ha emesso una sentenza che prevede due anni e mezzo di carcere per Navalnyj, considerando già scontato il periodo di un mese e mezzo in cui l'attivista russo era ai domiciliari, fra fine 2014 e inizio 2015. (Rum)