- Oggi in tutta Italia "abbiamo manifestato il dissenso di Fratelli d'Italia per la gestione della 'Montagna' da parte del ministro Speranza e del governo. Hanno chiuso tutto, messo in ginocchio l'economia e non previsto nessun ristoro. Non c'è più tempo". Lo scrive su Twitter il capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida. (Rin)