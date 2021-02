Algeria: liberazione detenuti, Spagna auspica decisione contribuisca a "allargamento spazio politico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha accolto "con favore" la recente liberazione degli attivisti algerini, una misura che era stata richiesta da ampi settori dell'opposizione e dell'opinione pubblica in Algeria. In una nota il governo di Madrid ha auspicato che queste decisione contribuisca "all'allargamento dello spazio politico" in Algeria, che si avvia verso lo svolgimento di nuove elezioni legislative, come annunciato dal presidente Abdelmadjid Tebboune il 18 febbraio. La Spagna in quanto "partner strategico" in Algeria ha ribadito la sua volontà di "continuare a collaborare con il Paese vicino per promuovere il suo sviluppo politico ed economico e la sua stabilità a beneficio di entrambi i nostri Paesi", si evidenzia nel comunicato. (Spm)