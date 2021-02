Afghanistan: 5 morti in 3 esplosioni separate a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre diverse esplosioni sono avvenute oggi nella capitale afghana, Kabul, e hanno ucciso almeno cinque persone ferendone altre due. Lo ha detto un funzionario di polizia ai media locali. Il portavoce della polizia di Kabul, Ferdaws Faramarz, ha riferito che le prime due esplosioni sono avvenute a 15 minuti di distanza mentre una terza, che ha preso di mira un veicolo della polizia, è avvenuta due ore dopo. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità. Non è chiaro cosa abbia causato le esplosioni. La maggior parte degli attentati dinamitardi nella capitale Kabul degli ultimi mesi sono stati eseguiti con ordigni esplosivi con magneti attaccati ai veicoli e fatti esplodere tramite telecomando o timer. La prima esplosione ha colpito un'auto civile ferendo entrambi i viaggiatori all'interno del veicolo. La seconda esplosione ha colpito un'auto in un quartiere nord-occidentale di Kabul in cui transitavano soldati dell'esercito nazionale, uccidendo due militari. Nella deflagrazione anche un passante civile è rimasto ucciso. La terza esplosione ha distrutto un'auto della polizia nella parte occidentale di Kabul, uccidendo due agenti di polizia.(Res)