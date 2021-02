Vaccini: Giovani Democratici Lombardia attivano numero per aiutare anziani a prenotare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partita ieri la campagna di aiuto e supporto dei Giovani Democratici della Lombardia per la prenotazione vaccinale. I giovani dem - fa sapere una loro nota - avevano lanciato con un loro post sui social l'iniziativa di raccolta adesioni e disponibilità per la creazione di una "task force" di supporto logistico agli anziani che dovranno prenotarsi per la vaccinazione sui portali di Regione Lombardia. Ora la squadra di volontari è pronta, istruita e già in campo per aiutare le persone che in queste ore stanno chiamando. "Il cambio del vertice della sanità lombarda, nel pieno della pandemia e di una campagna vaccinale partita in ritardo è il segnale che in Regione Lombardia le cose continuano a non funzionare", dice Lorenzo Pacini, segretario dei Gd Lombardia, che spiega: "Come Giovani Democratici Lombardia ci siamo messi a disposizione per i nostri nonni e genitori, al fine di supportarli nella fase di registrazione e prenotazione per il vaccino". Il numero è attivo dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 21. "Già con la prima giornata siamo stati in grado di aiutare diverse decine di persone, molte chiamano per essere aiutate nella compilazione online altre anche per avere informazioni", spiega Pacini, che conclude: "La nostra iniziativa può dare una piccola mano al grande sforzo che stanno facendo comuni e medici". (Com)