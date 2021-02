Covid: Fico, commovente il lavoro di medici e personale sanitario, Ssn straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad un anno di distanza "ricordiamo i tanti medici e personale sanitario che hanno lavorato in modo commovente" per "come hanno affrontato il virus" e per "il rapporto che hanno avuto con i pazienti". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico nel suo intervento alla prima "Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato" organizzata da Fnomceo, Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Si è trattato di un lavoro "assolutamente eccezionale", ha osserbato Fico per poi ricordare che il Parlamento ha istituito questa giornata "importante", ed invitare alla "riflessione sul nostro Sistema sanitario nazionale", perché "quando succedono tragedie di questo tipo la società deve imparare dagli errori e cercare di riflettere su se stessa. Oggi abbiamo un Sistema sanitario straordinario che dobbiamo rivendicare come sistema pubblico fondamentale dove tutti possono curarsi", ha concluso la terza carica dello Stato. (Rin)