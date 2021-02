Frosinone: incidente sul lavoro, muore 25enne, Astorre (Pd) "dolore e smarrimento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grave incidente sul lavoro questa notte presso la cartiera San Martino di Broccostella dove ha perso la vita Matteo Baldassarra, di 25 anni di Castelliri. Sul posto il 118 che ha potuto solo constatare il decesso del ragazzo ed i carabinieri della compagnia di Sora che hanno avviato immediatamente tutti gli accertamenti. "La terribile notizia della morte del giovane Matteo per un drammatico incidente sul posto di lavoro sconvolge e addolora profondamente. Una tragedia per la famiglia, gli amici, i colleghi, la comunità di Castelliri, che lascia in tutti noi un senso di smarrimento", scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre. "Restiamo in attesa che vengano compiuti tutti gli accertamenti su quanto accaduto, per verificare che siano state rispettate tutte le norme di sicurezza. Alla famiglia e a tutti i suoi cari - conclude Astorre - la vicinanza mia e della comunità del Pd Lazio". (Com)