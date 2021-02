Cultura: Mollicone-De Priamo (Fd'I), ancora bilancio bocciato Teatro Roma, commissariare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In era Raggi il Teatro di Roma è da guinness dei primati. Per la terza volta consecutiva, infatti, il Collegio dei revisori boccia il bilancio 2021 presentato dal presidente Bevilacqua, con ben 12 milioni di euro che non andranno nelle casse dell'ente. Paralisi indegna, avvenuta con la complicità della sindaca e del presidente della Regione Lazio Zingaretti". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia, il deputato Federico Mollicone e il capogruppo in Campidoglio Andrea De Priamo. "Una stazione di sperperi e autoritarismo dove l'unica strada per riportare in equilibrio il Teatro di Roma è il commissariamento. Come Fratelli d'Italia abbiamo già inviato la relazione dei revisori sia alla Corte dei conti che all'Anac. Adesso presenteremo anche un question time alla Camera per chiedere l'intervento del ministro Franceschini affinché vengano bloccati i finanziamenti al Teatro di Roma. Si ponga fine a questa vergogna culturale", conclude la nota.(Com)